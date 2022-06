Esposa de Luís Díaz descrestó con cambio de look

No cabe duda de que la belleza de la esposa del jugador colombiano, Luis Díaz, Gera Ponce, se ha convertido en la más vista de los últimos meses. Y eso se debe a varias razones, pero las que más destacan es, ser la esposa de uno de los jugadores más sonados en los últimos meses, pero también por esa belleza indiscutible y esos rasgos que hacen que destaque cada vez que aparece en redes sociales.

Es por eso que la más reciente publicación de la hermosa mujer dejó a más de uno con la boca abierta, y no es para menos, pues mostró un cambio de look que se hizo en su rostro, un retoque especial con un maquillaje que nunca antes se le había visto.

En el video se puede ver cómo Gera Ponce muestra un maquillaje cargado, pero que hace destacar su belleza. Con tonos tierra, algo de brillo y unos labios pronunciados, suficientes para que todos hablaran de lo hermosa que había quedado, de lo mucho que le resaltaba ese maquillaje y muchos comentarios más llenos de amor.

Y es que Gera Ponce también se ha destacado por mostrar en redes sociales su entrenada figura, todo lo que hace para estar en forma y luego los resultados con ajustados looks, y con cambios como estos para situaciones especiales donde llega y sin duda alguna destacará.

“Toda perfecta”, “quedaste increíble”, “eres demasiado hermosa”, “linda”, “apoteósica”, “eres una diosa”, “Luis Díaz tiene a la mejor”, “el complemento perfecto de Lucho”, fueron parte de los cientos de mensajes que recibió la hermosa mujer en sus redes sociales.

En otras oportunidades, la esposa del jugador Lucho Díaz ha mostrado esos cambios de look, pero también esos lugares especiales que comparte con su esposo y su pequeña hija Roma. En muchas ocasiones deja ver sitios, paisajes, y esos cambios que usa para disfrutar de estas zonas del mundo.

Una familia ejemplo

La familia que han conformado Lucho Díaz, Gera Ponce y su pequeña niña, Roma, se ha convertido en un ejemplo para muchos, no solo colombianos, sino los miles de fanáticos que ya tienen en todo el mundo.

Y es que la relación de ellos empezó desde hace varios años y ha sido Gera quien ha estado ahí junto al resto de su familia apoyándolo, siendo su motor y es por eso que no hay partido donde ambas no estén, y no hay momento especial de ellas donde su padre y esposo no sea parte.

