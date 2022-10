El llanto de Mateo Carvajal al tener que despedir a su hijo Salvador

Mateo Carvajal conmovió a sus seguidores después de publicar un video en el que reconoce que cada vez es más duro el momento en que tiene que despedir a su hijo Salvador.

Y es que el pequeño no vive con el deportista, actualmente lo hace con su madre, Melina Ramírez. Es por eso que Carvajal aprovecha cada momento, cada instante para pasarla feliz con su primogénito.

De hecho, las últimas publicaciones en Instagram de Mateo tienen como protagonista a Salvador. Carvajal acude al buen carisma y la alegría de su hijo para hacer videos cómicos y tiernos.

En algunos de ellos, Salvador trata de hablar en inglés, en otro se pone serio porque su padre no lo deja tener novia y en otros tantos usa filtros, generando más ternura entre los internautas.

Pues bien, para el antioqueño llegó el momento de la despedida, pues se acabó su tiempo al lado de él y el pequeño debe regresar al lado de su madre. Ante esto, Mateo no pudo contener las lágrimas y así lo evidenció en una publicación en Instagram.

Me cogió la chilladera, hoy es mi último día con el niño… uno trata de… no me puedo quebrar…. Y bueno, un montón de cosas… él llega en un momento de rescate maravilloso… y que cag&%$ que ya se vaya