El líder de la banda Foo Fighters revela que pierde la audición

Dave Grohl es uno de los músicos contemporáneos más reconocidos a nivel mundial; con 40 años de carrera, hace poco admitió que la mitad de su trayectoria ha tenido que lidiar con problemas de audición.

Fue durante su aparición en el programa The Howard Stern Show, donde mencionó que en los últimos 20 años, se ha dedicado a leer los labios de las personas ya que se le dificulta escuchar conversaciones y entender a la gente.

Sin embargo, no ha asistido a un chequeo médico porque dice saber lo que le dirían. “No me he sometido a un examen en mucho tiempo: sé lo que me van a decir, que tengo tinnitus en mi oído izquierdo más que en mi oído derecho”, confesó el músico.

“Mi oído izquierdo es un poco peor que el derecho debido a que mi caja y mi monitor de escenario están en ese lado cuando toco la batería”. A pesar de ello, se dice capaz de reconocer cuando hay algo que no le agrada durante la mezcla de canciones y álbumes para corregirlo y que sus canciones queden lo más limpias posible.

“Mis oídos todavía están sintonizados con ciertas frecuencias, y si escucho algo que está un poco desafinado, o un platillo que no es lo suficientemente brillante o algo así, en la mezcla puedo detectarlo”, exclamó el multiinstrumentista.

A raíz de la pandemia, este problema de audición le ha afectado en mayor medida porque el uso de cubrebocas lo ha limitado al momento de entablar una conversación ya que no le es posible leer los labios.

“Si estuvieras sentado a mi lado en la cena, no entendería ni una palabra de lo que me dices todo el tiempo”, le dijo a Howard Stern. “Eso es lo peor de esta pandemia, la gente usando mascarillas.

He estado leyendo labios durante 20 años, así que cuando alguien se me acerca con mascarilla no puedo escuchar lo que está diciendo. Soy un músico de rock, estoy sordo”, admitió.

