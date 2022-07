Daddy Yankee mostró el ensayo general de su última gira

La última gira de Daddy Yankee está por comenzar y más de uno están a la espera de este gran momento, porque el artista urbano estará en grandes lugares del mundo para despedirse por todo lo alto de su carrera musical y abrir la puerta a otros proyectos personales, familiares y más.

Es por eso que la más reciente publicación del cantante puertorriqueño, Daddy Yankee se volvió viral en poco tiempo y se llenó de comentarios, porque él decidió mostrar un adelanto muy pequeño, pero con muchos detalles de lo que está preparando con un gran equipo de trabajo para este cierre de su carrera.

El cantante se mostró en un video que sería un resumen de su ensayo general de la gira, pero al mismo tiempo dejó ver cómo es el tema de los sonidos, de los bailes, las luces, los detalles visuales que dejarán a los espectadores impresionados.

Y es que no es la primera vez que Daddy Yankee hace un show de gran magnitud, con un despliegue de luces, sonidos, pero además de cientos de detalles que hacen que sus shows pasen a la historia, por lo que todo están a la expectativa de cómo incluso él mismo se superará en estos últimos conciertos de las grandes presentaciones que ya ha hecho.

“Llegó la hora, Esto comienza hoy… seis meses de mucho perreo y sandungueo, estamos reaDY ? No vamo’a parar”, escribió el artista urbano en su cuenta de Instagram para acompañar el video, al que sus miles de fanáticos le dejaron saber que lo están esperando, que se mueren de ansias por verlo y ver su show. Pero también hubo quienes le dijeron que no fuera el final, que descansara, pero que no dejara los escenarios, porque es que, para muchos, Daddy Yankee es una “leyenda viviente”.

