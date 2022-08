El tierno recibimiento que tuvo La Segura de parte de su familia en Cali

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores, la creadora de contenido caleña conocida como La Segura, se mostró muy emocionada de volver a ver a su familia, luego de varios meses sin estar con ellos.

Y es que, en primer lugar, la influencer se había ido de viaje fuera del país y luego, cuando regresó, pasó un tiempo en su casa en Medellín junto a su novio, el uruguayo Ignacio Baladán.

En la noche de este jueves 11 de agosto, La Segura, quien recientemente dejó ver la falta que le hace su novio con una imagen, volvió a Cali a ver a sus hermanos, a su mamá y a su abuelita.

La recibieron con bombos y platillos, es decir, arreglos de globos, cartas escritas por su hermanito menor, regalos y sorpresas en su habitación. Se trata de una familia muy unida que siempre se demuestran el amor que se tienen mutuamente.

En el texto de sus historias, Natalia explicó lo agradecida y emocionada que estaba por el recibimiento.

“Me derritoooooo! (¡Siempre, de alguna manera, me reciben de forma especial, no importa si no vengo en un mes, en dos meses o tres… de alguna manera me hacen sentir AMADA!) No tengo la familia perfecta, pero sí la mejor que Dios me pudo regalar [emoji de corazón]” escribió la famosa influencer.