¿Metió la pata? Camilo tuvo fuerte malentendido con una transeúnte

El artista Camilo Echeverry se posiciona como uno de los representantes del pop en Colombia, pues este joven que salió de Factor Xs, ha logrado desplegar una carrera artística llena éxitos y reconocimientos.

Logrando llevar su talento y música a múltiples partes del mundo, en donde han gozado al ritmo de sus mejores canciones, asimismo, el antioqueño ha logrado robarse el corazón de millones de personas gracias a su encantadora personalidad y a su forma de tratar a su esposa, la también cantante Evaluna Montaner y a su hija índigo.

Pero recientemente, el artista de pop tuvo un jocoso inconveniente con una transeúnte que paseaba a su mascota, pues Camilo sin culpa le quería jugar una broma a unos amigos suyos, pero en la acción terminó fue sorprendiendo de mala forma a una persona ajena.

Camilo compartió a través de sus historias de Instagram en donde posee más de 27,4 millones de seguidores una divertida y penosa anécdota que le había sucedido, pues el artista reveló que se encontraba saliendo de la casa de uno de sus amigos cuando había decidido aprovechar una distracción de ellos para asustarlos.

Tengo que contarles algo que me pasó que es muy chistoso pero vergonzoso a la vez, estaba yo en mi carro, y no le bajan las ventanas, entonces para salir o asomarme me toca abrir la puerta completamente. Yo estaba saliendo de la casa de uno amigos y decidí hacerles una broma al salir abriendo la puerta y saliendo de mi carro a gritarles qué miran, pero súper duro, y aceleré. Cuando miré por el retrovisor me di cuenta que había una señora que justo estaba al lado de donde yo me bajé y grité así como un loco.

Camilo, se sintió bastante apenado al percatarse que había una mujer junto a su mascota al lado de donde él se decidió bajar a gritar, algo que, lo hacía sentir mal, pues creía que había dejado una impresión bastante mala delante de la señora.

Por eso, aprovechó su influencia en redes, para disculparse públicamente con la señora por lo sucedido y también para aclararle que todo era una broma para sus amigos.

A mí me tortura pensar que la señora llegó a su casa y les dijo a sus hijos, no saben lo que me pasó, Camilo abrió la puerta de su carro y me gritó. Enserio que por favor si está viendo esta historia perdóneme, eso no me representa.