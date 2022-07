La Liendra divierte a fans con su frustrado intento de independizarse

Como es usual y como ganó también popularidad, Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como La Liendra, el influenciador volvió a publicar un divertido video en las redes sociales, con el que le sacó sonrisas a sus más de seis millones de seguidores, además de una sorpresa y es que su mamá Dulma Gómez, fue una de las protagonistas.

En su cuenta oficial de Instagram, La Liendra publicó un video en el que él muestra una disputa de él y su mamá, razón por la que él decide que se va a ir de la casa, creyendo que estar fuera de su hogar es muy fácil.

“Cuando te quieres independizar, pero confirmen si no es así”, escribió La Liendra al hacer el post en su cuenta oficial de Instagram.

En el video, se puede ver a la mamá de La Liendra, despertando a su hijo y pidiéndole que en vez de estar durmiendo que busque un trabajo, en ese instante Mauricio, furioso y casi llorando le dice que se va a ir a vivir solo, que va a pagar su propia casa y que se va a independizar.

La Liendra sale en búsqueda de casa

De inmediato, La Liendra se levanta y se dirige hacia su computador donde comienza a buscar, aunque pone unas condiciones un poco exageradas por solo cien mil pesos mensuales.

“Habitaciones 5, tres pisos con terraza, condominio cerrado, piscina, cancha de fútbol, bolos, empleada, precio $100.000 con servicios incluidos”, escribió La Liendra.

Dulma descubre lo que está buscando su hijo y reclamándole lo reta a que él encuentre esa casa y él furioso le dice que la va a encontrar y se va a ir, pero al oprimir el botón de búsqueda no encuentra ningún resultado que coincida con lo que él está buscando.

“No se encontró resultado, ni en sus sueños existe esa casa”, fue el mensaje que le arrojó la búsqueda.

Al ver esto, La Liendra se alista y sale a la calle a buscar casa y un amigo le dice que él tiene una casa para arrendar así que lo lleva a verla, pero cuando están en el lugar La Liendra se da cuenta que la casa no es la de sus sueños y que incluso ese está cayendo, además queda sorprendido por el precio de más de tres millones de pesos, por el alquiler, además de un fiador.

Regresando a casa

Al no tener otra opción, La Liendra decide regresar a su casa, donde se encuentra con su mamá y al ser preguntado por ella, por cómo le fue en su búsqueda, él le dice que decidió no irse, para no hacerle falta a su mamá.

“Lo pensé mucho madrecita y yo no quiero irme, luego le hago falta, no, yo me quedo con usted”, le respondió La Liendra a su mamá y luego ella dice “Si ve volvió y yo que ya había arrendado la pieza”.

