¿Indirecta?, el curioso mensaje de Shakira en encuentro con Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira y Gerard Piqué eran hasta hace unos meses una de las parejas más amadas en el mundo del entrenamiento, pues su relación llevaba más de una década y parecía que todo marchaba bien.

Por lo anterior, cuando la pareja confirmó que iniciarían los procesos de separación muchos quedaron atónitos con la noticia y se empezaron a difundir rápidamente las presuntas razones que habrían llevado a este sorpresivo desenlace.

Desde ese momento, Shakira y Piqué son el centro de atención y cada fotografía que se conoce de ellos es tendencia muy rápidamente en las redes sociales. De hecho, la artista barranquillera, en la reciente entrevista que dio para la famosa revista mundial Elle, dijo que sólo en su casa podía estar tranquila porque, de resto, era seguida por paparazzis todos los días y a cualquier hora.

Shakira y Piqué en un partido de béisbol

De hecho, así quedó demostrado con las imágenes que le están dando la vuelta al mundo de Shakira y su expareja viendo a su hijo Milan, de 9 años, en un partido de béisbol en Barcelona.

Shakira y Piqué se ubicaron con bastante distancia para admirar las habilidades deportivas de su primogénito y ambos habrían estado acompañados de sus madres. A Piqué se le vio jugando con Sasha, mientras su hijo mayor seguía en la cancha.

Lo que más ha llamado la atención fue el outfit que usó la colombiana, pero no por ser llamativo o sensual sino por una curiosa frase que estaba en la parte trasera de su chaqueta. “Keep back (Quédate atrás)”, fueron las palabras que lució Shakira y que en las redes se especula sobre si estaban dirigidas o no a su expareja.

El encuentro fortuito entre Shakira y Piqué se da en medio de la disputa legal que tienen por la custodia de sus pequeños, quienes también se estarían viendo afectado por el revuelo mediático que ha ocasionado la separación de sus padres.

Pues según dijo Shakira, ellos no han podido vivir su vida normal ya que la prensa ha sido “invasiva”. ”Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total, y muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas y, más importante aún, de nuestros hijos…”, dijo Shakira en sus declaraciones a la revista de moda y belleza.

Según han informado algunos medios internacionales, la entrevista de la colombiana tendría molesto a Piqué y él estaría pensando en tomar medidas más fuertes por ese motivo.