El cómico comentario de Jhonny Rivera a jocosa fotografía de Andy

El cantante de música popular Jhonny Rivera divirtió a los internautas al comentar una jocosa fotografía que su hijo Andy publicó a través de sus redes sociales.

Y es que el artista de música urbana sorprendió a sus seguidores al publicar un par de fotografías en las que aparece usando únicamente ropa interior, llevando todas las miradas a una parte especifica de su cuerpo. Las instantáneas habrían sido tomadas luego de que el musico terminara su rutina de ejercicios.

Como era de esperar, decenas de comentarios como “Mano casi me saca un ojo”, “Todas haciendo zoom”, “Cual de las 3 piernas ejercitas más?”, “No quiero mirar, no voy a mirar, no puedo dejar de mirarrrrrrrrrr jajajaajja”, “Días, por que bueno tuuuuuu papasito”, empezaron a llenar la publicación, pero el que más destacó fue el de su padre, el también cantante Jhonny Rivera.

“Heredaste demasiadas cosas hijo”, comentó el musico.

De hecho, Luz Galeano, madre del cantante, tampoco pudo evitar comentar la fotografía, pues sacó pecho por la fotografía de su hijo al decir: “Bien dibujadito me quedó”.

Esta no es la primera vez que el artista hace este tipo de publicaciones, pues recientemente el cantante dejó volar la imaginación de miles de seguidores al compartir algunas imágenes que tenía guardadas en su celular y con las que dejó con la “boca abierta” a más de uno.

Dicha publicación tuvo tanto éxito, que muchos de sus seguidores le pidieron en repetidas ocasiones que abriera una cuenta de Only Fans,

