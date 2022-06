La Liendra cambió su look en Roma y así lo registró

Hace varios días un grupo de influenciadores, liderados por La Liendra, viajaron a Europa para disfrutar, conocer, hacer compras y más. Muchas de esas cosas que hacen en grupo, en pareja o por separado lo ha registrado en sus redes sociales.

Te puede interesar: La Liendra y Dani Duke probaron hongos alucinógen*s y ella terminó vomitando

Es por eso que el más reciente video del influenciador de inmediato se replicó en diferentes perfiles de la red social Instagram, y es que La Liendra decidió cambiar su look en las calles de Roma mientras daba un paseo junto a su novia, Dani Duke.

En el video se puede ver cómo La Liendra llega a un sitio en plena calle principal donde hay un grupo de mujeres ofreciendo sus servicios para poner extensiones y hacer trenzas o cualquier estilo de peinado que de inmediato cambiara el look de las personas. La Liendra no dudó en acceder a esta propuesta y hacerse un cambio de look en su cabello.

Con extensiones rubias le alargaron su cabello y se hico un peinado diferente que a juicio de él se le veían muy bien, también para su novia Dani Duke estaba muy hermoso, por lo que decidió mostrarlo en redes y también asegurar que se las dejará “hasta que me aburra”.

Te puede interesar: La Liendra visitó cementerio en París y mostró cómo serían las tumbas de influencers

Los comentarios no se hicieron esperar, pues más de uno consideró que “siempre y cuando tenga plata que haga lo que quiera”, “pues la verdad no se le ven mal”, “todo es cuestión de actitud”, “ni le quedan bien ni mal”, “con plata se puede hacer todo, no le debe a nadie”, fueron pate de los comentarios que recibió el influenciador en las diferentes plataformas de redes sociales donde se publicó el video de este momento.

Pero también hubo quienes que le dejaron saber que no hacía falta que hiciera ese gesto, que debió usar ese dinero para hacer algo más de valor, o que pudo ponerse algo más en su cabello porque ese sin duda no es su estilo. La Liendra a esto no ha respondido.

Un recorrido especial

La Liendra junto a su familia y parte de sus amigos decidieron irse hasta el Vaticano para disfrutar de este lugar con historia, religión y mucha información, pero también con una gran arquitectura que merecía ser visitada. Y aunque Dani Duke no pudo entrar al gran templo pro la forma en la que fue vestida, La Liendra sí y dejó saber lo sorprendido que estaba.

Vale la pena destacar que, aunque están juntos y es un grupo muy grande de influenciadoras, no todos están en los mismos lugares ni haciendo los mismos planes, pero sí se ven en algún momento del día para compartir.

Te puede interesar: La Liendra registró en video su visita al museo de Louvre