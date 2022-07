El amor platónico de Tatán Mejía dentro de la cocina de MasterChef Celebrity

El deportista Tatán Mejía logró convertirse en uno de los favoritos de los televidentes en MasterChef Celebrity gracias a su innegable espíritu de competencia y a su gran creatividad para la cocina, motivo por el que está dentro de los cuatro finalistas de la competencia junto a Chicho Arias, Ramiro Meneses y Carlos Baez.

Por eso, en esta gran final el nombre del motociclista se ha vuelto tendencia en redes sociales, ya que, miles de televidentes e internautas quieren que él sea el ganador de esta temporada 2022. Algo que es toda una incógnita y que conocerán todos los colombianos en la noche del martes 12 de julio.

Por eso, durantes estos días previos a la gran final, las celebridades del programa han estado bastante activas en redes sociales, en donde han decidido revelar algunos secretos y detalles dentro de su proceso en la cocina más famosa de Colombia.

Uno de ellos fue Tatán, quien junto a su esposa, la presentadora Maleja Restrepo decidieron abrir un espacio en redes junto a sus seguidores para hablar acerca del reality de cocina.

"Valió la pena cada segundo", expresó Tatán Mejía sobre su participación en MasterChef Celebrity

El deportista profesional fue indagado sobre qué sentiría si no llegase a ganar el programa, pues algo que caracteriza a Tatán, tal vez por su profesión es que, es un hombre bastante competitivo y que no le gusta perder, por eso, decidió prepararse y buscar la manera de ser el mejor dentro de la temporada.

Tatán expresó que si no llegase a ganar sentiría que valió la pena cada segundo dentro del reality, porque, aunque si quiere coronarse como el ganador y le genera gran ilusión, no pasaría nada si no lo consigue, más allá de no poder disfrutar del jugoso premio.

Muchos aprendizajes y cosas que viví, el tema de ganar estaría bien en este momento que necesito algo de dinero para la construcción de mi casa.

Claudia Bahamón el amor platónico de Tatán Mejía

Otras de las confesiones dentro de la dinámica junto a sus seguidores fue en la que le preguntaron por su amor platónico dentro de MasterChef Celebrity, algo que nunca se había hablado hasta ese momento, pues, el deportista siempre ha presumido de su gran relación junto a Maleja, una de las más admiradas y seguidas en redes sociales.

Maleja fue la encargada de leerle la pregunta en la que indagaban sobre quién era su amor platónico y sí aún seguía siéndolo después del programa, el deportista prefirió que le aclararan que era un amor platónico, algo que su hija Guadalupe decidió aclararle, refiriéndose como un amor imposible.

Aunque Tatán no mencionó el nombre de la hermosa presentadora, si la etiquetaron en la respuesta, mientras que el motociclista afirmaba que aún después de haberla conocido y compartido con ella en el reality seguía siéndolo.

