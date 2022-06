Ed Sheeran es indemnizado por daños y perjuicios, tras ser absuelto de plagio

La estrella británica del pop Ed Sheeran recibió este martes 21 de junio una indemnización de más de un millón de dólares por daños y perjuicios para cubrir sus gastos judiciales tras ganar una batalla legal con unos compositores que le acusaron de plagio.

A principios de abril, la Alta Corte de Londres dio la razón al cantante de 31 años, al término de un juicio que él consideró emblemático de las prácticas abusivas que asolan la industria musical.

En opinión del tribunal, Sheeran no copió "deliberadamente" ni "inconscientemente" parte de la melodía de la canción de "Oh Why" (2015), compuesta por Sami Chokri y Ross O'Donoghue, para "Shape of You", una de las canciones del artista más escuchadas en el mundo.

En una sentencia complementaria dictada en el transcurso del día, el juez Antony Zacaroli dictaminó que los demandantes debían pagar unas costas judiciales de 916.200 libras que equivalen a 1,125 millones de dólares.

Durante el juicio, que duró diez días en marzo, se reprodujeron los dos temas y, por error, un extracto de una canción inédita de Ed Sheeran.

El artista negó haber "tomado prestadas" ideas de compositores menos conocidos, mientras que el abogado de los demandantes, aunque reconoció su "genialidad", lo acusó de ser "una urraca", ave caracterizada a menudo como una ladrona.

¿QUÉ OCURRIÓ EN AQUELLA OCASIÓN?

En aquella ocasión, el abogado de los demandantes, Andrew Sutcliffe, manifestó que "la similitud" entre ciertos pasajes "es sorprendente", son "casi idénticos", sin embargo, afirmó que es “una urraca”, es decir un pájaro ladrón.

"Sheeran tiene sin duda mucho talento, es un genio. Pero también es una urraca, toma prestadas ideas y las mete en sus canciones, a veces lo admite, a veces no, depende de quién seas y de si cree que puede hacerlo impunemente", agregó Sutcliffe, destacando que sus clientes son "compositores de gran talento, que merecen el mismo respeto que cualquier otro artista y el reconocimiento debido".

Por su parte, Ed Sheeran y sus compositores, Steven McCutcheon y John McDaid, negaron las acusaciones y recordaron que, en mayo de 2018, los tres habían pedido a ese tribunal que se dictaminara que no se habían infringido los derechos de autor, sin embargo, dos meses después, Chokri y O'Donoghue iniciaron un procedimiento judicial contra ellos.

