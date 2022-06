Dulce María lució como Roberta y recordó canciones de RBD en concierto

La cantante Dulce María hizo parte de la gira “2000s Pop Tour” donde se encuentran varios de los artistas que marcaron a toda una generación con su música, recordaron los éxitos de la época.

El primer concierto se dio este fin de semana en la Arena Ciudad de México donde la artista aprovechó para recordar su emblemático personaje de “Roberta” de la exitosa producción juvenil “Rebelde”.

Recreando el look de este personaje, así salió al escenario e interpretó algunas canciones de la agrupación RBD, que tanto revuelo causó en su momento.

“WTF!! Jajaja hasta yo me sorprendí al verme al espejo! El responsable de esta inesperada sorpresa fue el gran Javier Díaz y el súper makeup darky, pero para show!! (…) Ahh y mi piercing que hace un par de meses pedí por internet y de pura causalidad lo traía en mi bolsa y oh sorpresa no se ha cerrado, gracias por toooodas las muestras de cariño, por tantos mensajes, por tantos comentarios tan bonitos y positivos, atrás del resultado de 2000s pop tour hubo muchísimo trabajo, esfuerzo, dedicación, entrega, compromiso, pasión, ganas, unión, compañerismo, admiración, respeto” , confesó al mostrar el outfit que presumió para su presentación.

Agradeció no solo de cada uno de sus compañeros con los que comparte este escenario, sino a todos los involucrados como músicos, producción y más; además del responsable de haberla invitado a hacer parte del show y a su familia.

“Me siento súper honrada de que me hayas invitado como parte de la generación que representa los 2000 y de reencontrarme con cada uno de ustedes que fue a cantar con nosotros y los que no pudieron venir, pero estuvieron en las redes pendientes de todo el show! Gracias por recibirme taaan bonito me abrazaron el corazón y me motivan a seguir dando lo mejor de mí”, agregó.