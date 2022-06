Dua Lipa y Arón Piper: sorprendidos en actitud cariñosa en Madrid

Dua Lipa, la famosa cantante británica, se lució con un multitudinario concierto en el Wizink Center de Madrid, como parte de su 'Nostalgia Ultra Tour', en donde durante varias horas, fue la diosa de la noche.

Se trató de un evento al que asistieron más de 15.000 personas, entre los que se reconocen figuras famosas como Paula Echevarría (actriz española) junto a Miguel Torres y Arón Piper (protagonista Élite).

Y para continuar con la celebración, la artista internacional decidió después del concierto visitar una de las discotecas de moda de la capital española. La sorpresa fue gigante cuando notaron sus seguidores que iba muy bien acompañada por el actor Arón Piper, famoso por su papel en la serie 'Élite' de Netflix.

Y como en las redes sociales nada se escapa, pues los videos donde se ven bailando sensualmente no pasaron desapercibidos. “¿Dua Lipa y Arón Piper? No lo puedo creer”, “Ahora no sé quién quiero ser, si Dua Lipa o Arón Piper”, “El que me gusta, con la que me gusta”, “Llévense a la luna por todos nosotros”, fueron algunos de los mensajes que rondaron en la web junto con la imagen de los artistas.

En las imágenes se puede ver que la joven pareja no dejó de bailar muy pegaditos y de compartir confidencias al oído durante toda la noche. Y aunque en ninguna parte de los videos se ven gestos como besos o insinuación de que exista una relación amorosa entre ellos, si se especula un posible coqueteo, pues abandonaron juntos el lugar por una salida trasera.

Sin embargo, lo que se sabe es que el actor de Élite mantenía una relación con la 'influencer' Jessica Goicoechea. Pero la falta de fotos juntos en las redes sociales genera dudas de que sigan juntos.

Arón Piper y sus posibles relaciones en la fama internacional

Luego de su llegada a la serie Élite, el actor Arón Piper ha dado mucho de qué hablar, no solo por su gran talento en la pantalla grande, sino también por sus posibles relaciones con estrellas de la fama internacional.

A Ander, como se le conoce en la serie de Netflix, se le vio en octubre de 2021 en constante cercanía con la cantante Miley Cyrus. Las interacciones en redes sociales entre ellos dejó en evidencia que había mutuo interés. Tanto así, que Piper le llegó a dedicar una publicación en el que llevaba una camiseta donde decía "I love Miley Cyrus".

La respuesta por parte de Cyrus fue con emoji de corazones, acción que despertó aún más los rumores.