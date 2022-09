¿Invitada especial? Dua Lipa fue vista en concierto de Coldplay en Bogotá

Durante los días 16 y 17 de septiembre Coldplay sorprendió a los capitalinos con un show lleno de color y buena música en las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín en la ciudad de Bogotá, empezando por el hecho de que Chris Martin escogió un setlist muy distinto al del resto de la gira, regalándole a los asistentes clásicos como 'Adventure of a Lifetime' 'The scientist' 'Viva la vida', o 'Hymn for the weekend'.

A pesar de que el show ya terminó, la banda sigue dando de qué hablar y es que recientemente se hizo viral una fotografía de la artista de origen albanokosovés Dua Lipa habría estado entre el público disfrutando de este inolvidable show.

Y es que recordemos que la agrupación británica de rock alternativo sorprendió interpretando un verso de ‘New Rules’, una de las canciones más icónicas de Dua Lipa. De hecho, esto fue confirmado tiempo después por una cuenta de Twitter famosa por seguir tendencias musicales, quienes manifestaron que “Chris acaba de cantar ‘I got new rules, I count em’ brevemente y teniendo en cuenta que Dua está en Bogotá esta misma noche y que Ocesa produce ambos conciertos… ¿será descabellado pensar que Dua está de invitada especial en el Campín?”.

En esa misma publicación, una internauta confirmaría esta información al publicar la curiosa fotografía en la que se ve a la artista en medio del publico disfrutando del concierto en cuestión. Sin embargo, contrario a lo que se especulaba, Dua Lipa en ningún momento subió al escenario junto a Coldplay.

DUALIPA POR PRIMERA VEZ EN COLOMBIA

Recordemos que este domingo 18 de septiembre se llevará a cabo por primera vez el concierto de Dua Lipa en la capital, pero en una locación completamente distinta, siendo esta el Parque Salitre Mágico, donde cientos de asistentes podrán disfrutar de temas como ‘One Kiss’, ‘Don’t Start Now’, ‘Be the one’, entre otros.

Recordemos también que el ingreso al evento está autorizado para mayores de 12 años y los menores de 14 tendrán que ir acompañados de un adulto responsable. Así que, si vas a asistir a este esperado concierto, alista tu mejor pinta en la que prime la comodidad y guarda toda tu energía para cantar a todo pulmón cada una de las canciones de Dua Lipa.

Te damos algunas recomendaciones para que vivas esta experiencia de la mejor manera, dando clic aquí.

No dejes de leer: Dua Lipa deja a sus fans sin aliento con particulares movimientos en concierto