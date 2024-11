Dominica Duque, de MasterChef Celebrity, comparte secretos para lucir una piel radiante

La presentadora y periodista, Dominica Duque, actualmente tiene a millones de colombianos sorprendidos con su evolución en la cocina. Ella es una de las participantes de MasterChef Celebrity y ha dicho en varias oportunidades que ingresó a la cocina más famosa del mundo sin tener muchos conocimientos culinarios.

Sin embargo, también es evidente que, a lo largo de esta temporada, Dominica ha aprendido de cocina y cada vez más sorprende al exigente jurado. En uno de los capítulos más recientes, la periodista se llevo un “cachete” de Raush al preparar helado. Nicolás de Zubiría y Adria también la felicitaron.

Recientemente, Duque compartió a través de su cuenta personal de Instagram que utiliza pocos productos de maquillaje cuando se encuentra fuera del set y de grabaciones.

¿Cuál es el secreto de belleza de Dominica Duque, participante de MasterChef Celebrity?

La participante de MasterChef Celebrity expone que los productos más importantes son el rubor, el bloqueador, el corrector de ojeras, los polvos y el labial para obtener un maquillaje sencillo y resplandeciente, pero, sobre todo natural. Además, comparte que le gusta descansar su piel cuando no se encuentra con compromisos laborales.

“Es que cuando estoy en fotos o en set de grabación me maquillan mucho”, dijo.



¿Cómo se puede lograr un maquillaje fresco y elegante, según Dominica Duque?

Para Dominica lo importante es que su piel se vea y se sienta protegida, por eso prefiere no utilizar ciertos productos. Principalmente, para ella lo importante es el bloqueador solar, pues sin este previene manchas y evita el envejecimiento.

“En mi día a día cuando puedo descansar la piel prefiero evitar la base y utilizar productos que le de un poco de color”, manifestó en el video que subió a su cuenta en Instagram.

También quedó claro que son varias las diferencias cuando se trata de un maquillaje para un día de grabación a uno para un día más relajado. Una de ellas es la elección de la base, ya que debe tener mayor durabilidad.



Por otro lado, Dominica prefiere que la textura de la piel sea matizada para que no haya brillos y sea un acabado uniforme. Por el contrario, el maquillaje cotidiano se destaca por la sencillez y naturalidad. Así lo recalca Dominica: “así queda listo mi make up no make up”.

¿Cuáles fueron las reacciones de los fans de Dominica al ver estos tips?

En el instante en que Dominica compartió su rutina de maquillaje, fueron varios comentarios acerca de su cuidado de piel. Pues varios seguidores le demostraron que era una de las rutinas “más esperadas”. Posteriormente, Dominica expresó gratitud hacia su comunidad de seguidores en Instagram.



