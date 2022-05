Dj Pereira habló de su polémica con Marcela Reyes

El Dj Pereira se sinceró sobre su molestia con su colega Marcela Reyes debido a la marca “Guaracha Land”, donde ambos aseguran que don dueños de ella.

“A mí me lo mandaron porque no la sigo. Yo la he visto como una vez, y ya, normal, no me parcho. Me mandaron, me dijeron ‘tu guaracha land está en Colombia’ y yo ¿cómo así?, y fui a ver y ella dijo que había mandado a registrar todo, que todo era de ella y yo ‘uy esta pelada ¿de qué está hablando?’. Yo tengo esto registrado desde el 2017 en Estados Unidos mundial, el logro del gato está registrado a mi nombre, todo es mío, el guaracha land me lo inventé yo.

Debido a la que la Dj Marcela Reyes le respondió y aseguró una vez más que la marca es de ella, este optó por compartir una fotografía de los papeles que lo acreditan como sueño de ella.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 62 mil seguidores.

“Lo haré solo por par de minutos para decir la verdad porque yo vivo de mi trabajo, no de chismes.

1. nunca hable mal de ti.

2 Nunca ! pero nunca he tocado contigo más de una vez !

3. Una marca no se puede registrar 2 veces en el mundo y ahí está la prueba !!!!

4. Nunca le dije a nadie que no te contratara no te dejes enredar de promotores. Ahí están las pruebas, tengo 70 parties mensuales creéme ! que no necesito de eso !

No hablo mal de mujeres y te deseo lo mejor, lo único que me molestó es que sabes que la marca es mía ! porque no apareces en ningúnnnnn lado con tu “marca” y la quieras utilizar, era más fácil acercarte a mí y hacer algo bieen duro. Lo dejaré 10 minutos para que vean la verdad y nunca hablaré de eso otra vez”, escribió en la descripción de la publicación.