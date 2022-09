Con emotivo video, Diva Jessurum confirmó que venció el cáncer

Diva Jessurum, mejor conocida como la única diva de Colombia, sorprendió hace un par de hroas a sus millones de seguidores en Instagram, al revelar que combatió un cáncer, del que no se sabía públicamente y al que por suerte, logró ganarle la batalla.

Te puede gustar: El crudo mensaje de Natasha Klauss tras caso de Jessica Cediel

Quiso sincerarse sobre su enfermedad hasta ahora, cuando logró vencer la enfermedad, para darle un poderoso mensaje a sus familiares, amigos, colegas y seguidores, donde les manifestó que ella nunca le tuvo miedo al cáncer, sino la enfermedad a ella, porque la enfrentó con rigor. Recordó además, que si ella pudo, cualquiera puede.

Hoy que con gran felicidad puedo decir que el Cáncer es una prueba superada en mi vida, abro mi corazón para contarles un poquito de esta experiencia en mi vida y quizás a alguien, en algún momento le pueda servir. Cuando supe que tenia cancer mil preguntas llegaron a mi corazón. Por qué a mi? Donde está Dios en medio de la enfermedad? No he sufrido lo suficiente como para que ahora suceda esto? Lo primero q hice fue cerrar mis oídos ante los “ruidos” de las personas q han satanizado esta enfermedad.

Las palabras de la también periodista no quedaon ahí y continuó narrando que centró sus energías en luchar por su vida, en no fallar en su trabajo, en cuidar su alma, su cuerpo y su espíritu. Con esto, también llegaron cambios a su vida, algunos muy positivos otras bastante inesperados, pero siempre, queriendo sacar lo mejor de esta experiencia, para ello, le hizo frente a su enfermedad, teniendo claro que a su cáncer no tenpia que sufrirlo sino aceptarlo y abrazarlo.

Puedes leer: Jessica Cediel no se quedó callada y le respondió a Natasha Klauss

Diva Jessurum aprovechó para regalarle una reflexión a sus fans

Con todo lo que acarreó su enfermedad, la barranquillera quiso enviarle una poderosa reflexióna sus fanáticos, recordándoles que para poder combatir cualquier lucha, primero hay que acpetarla, conocerla de cerca y comenzar un trabajo de sanación y pelea, de la mano de Dios. Añadió que gracias a esto, hoy se superó en todos los aspectos.

Hoy soy una nueva mujer, más fuerte, más valiente y soy realmente feliz. Estoy viva, casi que no. Se que todo sucede para bien de los que aman a Dios, esto me ha dejado un aprendizaje maravilloso. Gracias a Dios por tanto, más adelante les contaré más. Por ahora solo les digo que en medio de tanta lucha siempre reinó el amor y mi Padre me favoreció con 2 Milagros espectaculares, a través del “ayuno de Daniel”. Mi fe era racional y hoy es sentimental.

Siguió revelando que a lo largo de su vida le dijo muchas veces a Dios que lo amaba, que quería verle y que además le preguntaba: "dónde estás Padre, abrázame. Quiero sentir un abrazo tuyo". Fue así, como según ella en respuesta de Dios, sintió muchos abrazos de su parte, no solo en la manera en que el luchó de su mano, sino en la fuerza y carácter que le dio para no temerle a su enfermedad y de esa manera restarle poder a sus síntomas.

Culminó diciendo que por ahora solo atribuye su sanación a Dios, quien fue su maestro en cada etapa, ya que está convencida que fue él quien hizo su intervención. "Fueron muy pocas las personas que estuvieron en este proceso, los de mi corazón que nunca me fallan.