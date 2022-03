Diego Mateus envuelto en polémica con la comediante Carolina Navas

En el ‘ojo del huracán’ estuvo el comediante Diego Mateus por estos días, luego de que Carolina Navas, abogada y humorista, manifestara en su cuenta de TikTok que fue víctima de improperios por parte de su colega, en un show que presentaron juntos el pasado viernes.

El pasado viernes, 25 de febrero, se llevó a cabo un evento de comedia en un popular bar de Bogotá, donde se presentaron ‘El pollo’ Díaz, los anteriores nombrados y otros cómicos. Sin embargo, lo que parecía ser una noche de risas, terminó manchada de polémica y controversia.

Resulta que, durante su rutina, el exintegrante de ‘Comediantes de la noche’ pregunto al público quién tenía un hijo estudiando en la universidad y alguien señaló que Navas, pues así lo afirmó ella misma en la presentación que hizo minutos antes.

Sin embargo, él aseguró que nada de eso era cierto, en un video queda en evidencia lo que dijo: “Eso es pura mierda, no estudió ni tiene hijos ¡Pura mierda de show! Es put* realmente es put*, se la pasa pichando todos los días ¿No le ven la cara de sucia que tiene?, esa cara de malvada ¡Se ha comido a todos los comediantes! ¡Y a mí tres veces!”, expresó Mateus ante cientos de asistentes.

Aunque muchos de los asistentes rieron, Carolina Navas no se explica por qué el cómico hizo estas afirmaciones, pues incluso afirma que se sintió bastante incómoda, avergonzada y tuvo que salir huyendo del lugar.

“Me dio pena, vergüenza, me puse roja, me tensioné y cuando salí estaba lloviendo. Me encontré a Tato (organizador del evento) y le dije que me pagara después, que yo me iba porque la verdad no podía aguantarme eso”, agregó la humorista, a quien se le conoce por su personaje de ‘La tía Resentilia’.

Como era de esperarse, las reacciones se suscitaron de inmediato y fueron miles de críticas las que se acumularon en redes sociales contra Diego Mateus, a quien le solicitaron que se rectifique públicamente y le entregue las explicaciones necesarias a su colega.

Debido a lo expuesto por la mujer y la ola de críticas que se suscitaron en su contra, Diego Mateus decidió compartir un video en el que, además de reconocer su error, asegura que nunca ha usado la comedia para destruir.

Aunque la grabación duró varias horas en su perfil de Instagram. Mateos decidió borrarla para, en su lugar, dejar un comunicado oficial en el cual admite que tiene mucho por aprender. Además, reiteró que lo dicho no tiene justificación alguna y que los calificativos de ‘machista’ y ‘poco hombre’ los merece.

