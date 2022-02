Diana Celis reveló con quién le habría sido infiel su ex Epa Colombia

Diana Celis y Epa Colombia han estado en boca de muchos de sus fanáticos luego de haber revelado que su relación sentimental de muchos años había terminado.

Epa Colombia también desató varios comentarios hace pocos días atrás al indicar que estaba enamorada y según sus declaraciones, estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

Luego de varias especulaciones y de rumores en la internet, la deportista no se aguantó más y reveló que la empresaria le habría sido infiel con una mujer y, aunque indicó que ella no pretendía hacerle daño a nadie, se había cansado de todo lo que se decía.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que apareció desde su camioneta y no habló, pero sí escribió un contundente mensaje:

No obstante, aunque se grabó con su celular mirando hacia al frente y dejándose ver pensativa ante la situación, decidió revelar el nombre de la persona con la que Epa Colombia la había engañado.

“Siempre la verdad sale a la luz y no hice nada ni me involucré con nadie del fútbol ante todo soy leal a Dios y a mi. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando por ella misma, pero ya está bien, no me va a hacer quedar mal a mi por siempre ella quedar bien; ella dice que no es Karol y sí es Karol, es con la que está saliendo, quizás algún día se de cuenta de a quién perdió y ayer me entero que lo hace desde octubre”, confesó Celis.