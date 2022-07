“Me pongo a llorar”, Diana Celis preocupó a fans con emotivo mensaje

Diana Celis es una futbolista que hizo parte de reconocidos equipos, también su nombre tomó mucha más relevancia desde que se conoció que tenía una relación amorosa con la empresaria de keratinas Epa Colombia.

Diana y Daneidy Barrera mantuvieron un noviazgo durante varios años y hasta vivieron juntas; pero lo que parecía el idilio de amor, un día llegó a su fin y sin mayores explicaciones, la pareja se alejó y confirmó que habían tomado caminos diferentes.

Por su parte, Epa Colombia decidió darle una nueva oportunidad a su corazón e inició una relación sentimental con una de sus mejores amigas llamada Karol Samantha; sin embargo, y hasta el momento, Diana aún está soltera y concentrada en su vida profesional.

En las últimas horas, el nombre de Diana Celis se volvió a posicionar en las redes, esta vez por un sorprendente mensaje que compartió a través de sus historias de Instagram, red en la cual tiene cerca de 1 millón y medio de seguidores.

La deportista aceptó que su vida no ha sido un cuento de hadas y que ha cometido muchos errores; sin embargo, siempre se encomienda a Dios para poder hacer las cosas mucho mejor.

He cometido errores en mi vida, porque no soy perfecta, pero cada mañana le pido a Dios que me ayude a tomar las mejores decisiones. Hoy solo digo que la voluntad de Él es perfecta, que no soy nadie para juzgar, pero puedo decir que si tenemos fe de poder salir de cada mal situación Dios nos va a ayudar y va a hacer mejor todo, o por lo menos, menos difícil

Además, Diana Celis aprovechó este emotivo momento para agradecerles a todos sus seguidores por apoyarla en los buenos y malos momentos, porque muchos de ellos soportaron “su mal humor, sus lágrimas, malas palabras y actitudes”.

Les agradezco, porque hoy me falta menos, porque hoy estoy mejor que ayer y todo esto es gracias a esas personas y a todos los que me siguen y me escriben mensajes de motivación, aunque no lo crean me ayudan un montón