Diana Celis le envía un mensaje a sus fans ¿indirectazo a Epa Colombia?

Sin duda una de las noticias más impactantes del año en la farándula nacional, fue la terminación de la relación de Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, y la futbolista Diana Celis, por eso los internautas andan muy atentos a lo que cada una de ellas andan haciendo en sus caminos.

Mientras Epa Colombia se encuentra disfrutando de las mieles de su nuevo amor con Karol Samantha, Diana Celis se encuentra concentrada en los compromisos deportivos y sobre todo en recuperarse de su lesión, sin embargo, sacó un espacio para hablar con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la futbolista le envió un mensaje a sus seguidores confesando que ella en varias oportunidades amanece desanimada, sin ganas de hacer lo que le gusta e incluso piensa en renunciar a lo que ella más quiere.

“Uno a veces amanece sin hacer nada, con ganas de quedarse todo el día en la cama, con ganas de renunciar a los que ustedes quieren. Yo muchas veces me levanto como qué ‘otra vez qué pereza terapia, otra vez la misma rutina, otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo”, dice Diana en el inicio de sus historias.

Sin embargo, la futbolista afirmó que a pesar de tener esos pensamientos no se rinde e invitó a los internautas a que no renuncien a sus sueños además los aconsejó a que ellos también apoyen a sus parejas para que ellos puedan cumplir sus sueños, como ella lo hizo cuando estuvo con Epa Colombia.

“No, no renuncien, no renuncien a sus sueños, no renuncien a los anhelos de su corazón y si tienen una pareja, apóyenla, apóyenla a cumplir sus sueños a cumplir sus metas a cumplir lo que ustedes quieren, lo que ustedes quieran, como pareja y como persona”, dijo Diana Celis al finalizar su video.