Diana Celis habría aprovechado canción de Shakira para desahogarse contra Epa Colombia

Una de las rupturas más sonadas del año en la farándula nacional, fue la terminación de la relación entre Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, y la futbolista Diana Celis, razón, por la que los internautas aún siguen al pendiente de lo que sucede con las mujeres pese a los meses que llevan separadas.

Recordemos que Epa Colombia reveló algunas de las razones que la motivaron a terminar su noviazgo de casi siete años con la jugadora y es que, al parecer, la llama se había apagado desde meses atrás y aunque ambas trataron de rescatar el noviazgo, hubo nuevos factores como la desconfianza y el amor por una nueva persona, los que sirvieron de detonante para darle un fin definitivo a su historia.

Epa Colombia por su parte, se encuentra disfrutando actualmente de las mieles de su nuevo amor con Karol Samantha. Diana por su parte, se encuentra concentrada en los compromisos deportivos y sobre todo en recuperarse completamente de su lesión.

Pese a su distancia, la futbolista sorprendió hace tan solo unas horas al reaparecer en sus historias de Instagram, con lo que muchos interpretaron como una dedicatoria a su expareja, que hace tan solo unos días afirmó estar muy enamorada de su nueva pareja.

Se trata de un video publicado por Celis, donde se muestra cantando a pulmón herido uno de los éxitos más sonados del momento "Te Felicito" de la cantante barranquillera Shakira, que plasmó en esta canción las emociones negativas y defectos que había descubierto en una persona en la que confiaba plenamente.

Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show te felicito que bien actúas...tu filosofía barata ya no la compro, por cierto en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto y yo que ponía las manos al fuego por ti, me tratas como a una más de tus antojos, la herida no me abrió la piel pero si los ojos y los tengo rojos, de tanto llorar por ti", fueron parte de los fragmentos que coreó la también instagramer a su lente.