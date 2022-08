Diana Celis empezó de cero luego de su ruptura con Epa Colombia

Diana Celis es una futbolista colombiana de Independiente Santa Fe, conocida por ser la ex pareja de Daneidy Barrera, o también distinguida en redes como Epa Colombia, influencer y empresaria de productos de belleza como keratinas y tratamientos para el cuidado capilar.

Celis, quien hace poco estuvo en el radar de los cibernautas por la ruptura con Barrera por una aparente infidelidad, que la influenciadora salió a asegurar, nunca se supo en realidad qué había ocurrido entre estas dos mujeres, vuelva a estar en la vista de sus seguidores.

Esta vez por una publicación que realizó en sus redes sociales donde asegura que está empezando de cero, “ya no estoy viviendo con mi mamá”, asegura la deportista en las historias de su cuenta personal de Instagram, que ya va llegando al millón y medio de seguidores.

En los videos se ve a la futbolista organizando lo que es su nueva habitación. “Siempre hay tiempo para el cambio, decidí empezar de cero, ya compré mi cama, mi closet, en estos días les muestro cómo va quedando mi nuevo cuarto porque ahora está muy ‘paila’”, asegura Celis.

Separación de Diana Celis y Daneidy Barrera

En mayo de este año se conoció que la influencer Epa Colombia había terminado su relación con la futbolista de Santa Fe, Diana Celis, además, fueron muchos los rumores del porqué se separaron si ante las redes sociales se mostraban como una pareja estable.

Uno de ellos y el que más fuerza tomó fue la aparente infidelidad por parte de Diana, sin embargo, no se sabe cuál fue la versión real.

“Amor… es que son muchas cosas, yo algún día te cuento. Pues, cuando yo empecé a ser empresaria y exitosa, como que ya no le gustaba la nueva versión mía, como que le gustaba la antigua. Como que yo ya no le importaba y yo dije, yo me siento preparada ya para darla toda”, dijo en su momento Barrera a un seguidor.

Asimismo, la influencer dio detalles que aunque no confirman la infidelidad por parte de Celis, si dejan la sospecha:

“Hace un año y medio Invima me quitó más de 500 millones, mi plante estaba en 800 millones, me quedaron como 300 millones, a mí me dio duro, yo me quería morir, yo te lo quería contar a ti, entonces yo fui tomar fotos y videos y mi celular se apagó. Amor, y le dije: ‘Diana, préstame tu celular, amor, para tomar fotos y video y publicarlos de lo que me está haciendo el Invima. Amor, me pasó el celular y apareció el mensaje de la chica: ‘La pasé muy bien esta mañana, Dios te bendiga’. ¿La pasamos muy bien? Uy amiga yo me quería morir, perdí mi plante, sentí que me habían engañado. Me dijo: ‘pero no hicimos nada, es que tú no me hablabas y me descuidaste’”, explicó Epa Colombia.

Actualmente, Daneidy ya tiene una relación con Karol Samantha y hasta rumores de matrimonio han rondado. Diana por su parte, está empezando de cero y sigue enfocada en su profesión, la de futbolista.