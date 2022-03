Diana Ángel conmemora el Día de la Mujer posando sobre la arena

Diana Ángel recientemente cautivó a muchos de sus fanáticos en las redes sociales no solamente por su belleza sino también, por haber escrito un extenso mensaje en el que conmemoró el Día de la Mujer.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la famosa quiso resaltar todas sus facetas y al describirse, se ganó varios aplausos y que, muchas otras mujeres se sintieran identificadas con ella.

“Hoy más que nunca, me siento orgullosa de ser mujer. Esta mujer, las que he sido, las que he transitado. La que acierta y la que se ha equivocado, la que ha perdonado y ha pedido perdón, la que se reconoce y la que ha cambiado, la cuidadora, la trabajadora, la amiga, la amante, la compañera, la Presidente, la Vicepresidente, la Tesorera, la activista, música, actriz, cantante, corredora, presentadora, loca, cuerda, amorosa, irascible, la que toma pésimas decisiones en el amor ( eso decía mi padre), la que pelea y se reconcilia, se aleja, se acerca, la que sube a Monserrate, la que ama a sus amigas ( a las que la conocen de verdad), la que come, la que ayuna, la incoherente, la lúcida, la drogada, la que baila salsa y también reguetón, la que come carne, ama el sexo y las pasiones desbordadas, la que lee el horóscopo y sopla las nubes para que salga el sol, la bruja, la hechicera, la frívola, la perfecta imperfecta, lunática, adoradora del sol, exalérgica a los gatos y madre de dos, huérfana de padre, madre de Damián, hija de Laura, amiga de Cata, Vero y Carla…”, fue parte de su mensaje.