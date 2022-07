Dejémonos de Vargas fue tendencia en redes en su estreno

Dejémonos de Vargas aterrizó en las noches del Canal RCN, la historia que cuenta la vida de Ramoncito y su familia, una familia compuesta por particulares y auténticos personajes que se caracterizarán por no ser nada normales, eso sí, muy divertidos y sorprendentes.

En su primer capítulo, la serie demostró que es otra vaina definitivamente y que promete convertirse en la favorita de los colombianos en las noches, pudimos conocer a parte de los personajes que vivirán miles de historias dentro de la trama.

Los colombianos pudieron ver a Ramoncito, ese hombre clásico, con vestimenta formal, protector de su familia y que sin importar los problemas siempre tiene una buena actitud, también conocieron a su encantadora esposa Valentina, una mujer empoderada, moderna y con los pantalones bien puestos, una mamá que cuida a su familia y que lleva las riendas del hogar, asimismo, se conoció a Agustín Julio y a Camila, dos personajes que prometen sacar de las casillas a sus padres y que nos divertirán con sus travesuras.

Otro de los personajes que llamó la atención fue el de Josefa y Yenniffer, dos mujeres que llegan de sorpresa a la vida de los Vargas Restrepo para ayudarlos con sus quehaceres, pero que se convertirán en parte importante de esta familia, y como no, mencionar a la tía Lucy quien será una de los personajes que generará polémica y controversia dentro de la familia, al igual que el mejor amigo de Ramón, El Costeño, quien demostrará que a veces los amigos son para bien o para mal.

Por si te lo perdiste: Dejémonos de Vargas | Capítulo 1 | La nueva vida de los Vargas Restrepo

Dejémonos de Vargas, una serie que encantó a los colombianos

En la noche del miércoles 13 de julio, las personas estaban a la expectativa por conocer la nueva producción del Canal RCN, pues venían de tener una montaña rusa de emociones con la gran final de MasterChef Celebrity.

Pero bastaron tan solo minutos desde su estreno para que las redes sociales se empezaran a llenar de comentarios alusivos a la nueva producción y la familia Vargas Restrepo.

Los internautas decidieron darle la oportunidad a un producto fresco, sin violencia, con gran dosis de humor y que promete ser el plan número uno de las familias en las noches. Por eso, los comentarios que se recibieron en redes, especialmente en Twitter en donde el hastag #DejémonosDeVargas fue tendencia, fueron bastante buenos.

Reconocimientos y elogios para el Canal RCN por apostar por producciones de humor

Los internautas expresaron también por redes sociales su felicidad y agrado por ver contenido diferente en televisión, pues muchos cansados de producciones con altas dosis de violencia o contenido sexual, decidieron reconocer que el humor, el amor y las buenas historias se extrañaban en pantalla, algo que le viene apostando el canal con producciones como “Hasta Que La Plata Nos Separe” y ‘Te la dedico’.

"Excelente @CanalRCN por hacernos reir e integrar a la familia en un programa como #DejemonosDeVargas; #DejemonosDeVargas me está gustandooo! Hacia falta reir y una novela así; Qué imagen tan bonita tiene #DejemonosDeVargas una comedia familiar, me encantó; Saben que me gusta de #DejémonosDeVargas, que reivindica y vuelve a traer a aquellas figuras actorales con las que tantos crecimos; Volver a ver una comedia por nuestra tele es genial. Gracias a @RCN por esta apuesta para oxigenar la parrilla y nuestras noches". Fueron algunos de los comentarios en redes.