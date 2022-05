Declaraciones de Raphy Pina tras ser condenado a prisión

El nombre del productor musical Raphy Pina, prometido de la cantante Natti Natasha, se convirtió en tendencia intenacional hace tan solo unas horas, tras conocerse su sentencia a prisión, por un lapso de 41 meses y otros tres años con libertad condicional, según el dictamen del Juez Federal Francisco Augusto Besosa en Puerto Rico, en la mañana de este martes 24 de mayo.

Recordemos que incialmente se pensó que el productor podría apelar su libertad bajo fianza, tras pagar su multa de 150 mil dólares por el delito de posesión ilegal de armas, una de ellas alterada para disparar de manera automática.

Raphy Pina se pronunció tras su sentencia

Hoy yo me voy a prisión pero voy a volver y voy a peliar por mis derechos, les doy agradecimientos a todos y solo les pido fe, que sigan sus oraciones, que cuiden a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis hijas y que sepan que yo no me voy a ir...voy camino a casa a besar a mi hija, me voya cambiar y a entregarme voluntariamente, expresó al salir de la audiencia.

Tras esto, manifestó que no le sorprendía que el juez de garantías hubiese cambiado su postura, porque desde el comienzo tenía claro que iban a castigarle por lo sucedido. Bastaron minutos, para que comenzará a poner emotivos mensajes en sus historias de Instagram, donde fue detallando lo que estaba haciendo antes de ir voluntariamente a entregarse.

"Voy camino a entregarme", "me despedí de mis seres queridos", escribió el productor en sus historias, donde después quiso enviar un mensaje de vida a sus millones de seguidores y es que no confiaran en nadie, ya que a la gente no le gustaba ver feliz a otros. También reiteró que la justicia quería tacharlo como un deliente a como diera lugar, pero que el se encargaría de demostrar que no era así.

"Les demostraré una vez que tan equivocados estaban", fueron las palabras con las que Pina culminó su ráfaga de historias, con una emotiva foto junto a su hija con Natti Natasha, de quien no habló ni en sus entrevistas ni historias.

¿Cuál ha sido la reacción de Nati ante la condena de su esposo?

Vale aclarar que de momento, la única reacción que ha tenido la cantante es con una imagen caricaturizada junto a su esposo, donde le recuerda que para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, dos días antes de su condena, si aprovechó un emotivo clip para dedicarle amorosas palabras.

Mamá y papá (mi muñecote) @raphypina te amamos pero con el alma y haz sellado para siempre nuestro amor. Aqui siempre vamos a estar para ti VIDA happy bday !!!!! 05/22/21

