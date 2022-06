Hijo de Mateo Carvajal no es hincha del Nacional y así reaccionó

Luego de que se conociera por parte de la presentadora Melina Ramírez que su hijo Salvador estaba un poco enfermo y que justamente tenía un viaje pautado para Medellín, más de uno se preocupó por la salud del niño, pero al mismo tiempo ella dejó saber que estaba mucho mejor y que igualmente el viaje era con su padre Mateo Carvajal y esto hacia parte del “voto de confianza que debo dar”.

Es por eso que de inmediato más de uno se fue a ver las historias del deportista Mateo Carvajal quien recibió a su hijo y se dejó ver muy estable y feliz de estar con su papá quien además anunció que empezaron las vacaciones juntos.

En los videos se pudo ver cómo Salvador recibió unas alcancías con las que les prometió a su papá que le compraría un juguete y una moto, por lo que él hizo chiste sobre todo del optimismo de su hijo al meter solo monedas a su alcancía.

Pero tiempo más tarde el generador de contenido, Mateo Carvajal se dejó ver con su hijo vestidos con la camiseta del Nacional, equipo de futbol del que el papá es eterno fanáticos y por eso le preguntó a su hijo cómo se llama el equipo del que él también era fanático y el pequeño no dudó en responder que era “el Medellín”, y su papá no lo podía creer, sobre todo porque Salvador lo repitió más de una vez y quedó registrado en videos.

Pero como él no pensaba quedarse con esa aclaratoria del niño que le nació de su corazón, su papá decidió decirle que “quieres un huevito”, y el niño dijo que sí, por lo que le volvió a preguntar cuál era su equipo de futbol favorito y Salvador dijo que El Nacional , pero es porque no podía resistirse a un delicioso chocolate y su papá lo sabía, por eso al final del video le da un besos y sonríe pero al mismo tiempo dejó ver sus decepción por saber que su hijo no apoya o por lo menos no le sale de entrada el nombre de su equipo de fútbol.

Amor de padre

Desde que Mateo Carvajal supo que su hijo era niño, no dudó en hacerle saber a sus seguidores que él vestiría la camiseta de su equipo favorito y que claramente sería fanático, pero al parecer Salvador decidió irse pr el equipo de su mamá y apoyarlos, situación que genera risa entre sus seguidores porque si bien apenas es un niño, Mateo no quedó bien con la fanaticada a la que le había prometido un hincha más.

