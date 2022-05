Dayanara Torres festejó en lujoso restaurante su aniversario como Miss Universo

En 1993, esta boricua se llevó el anhelado título de ser la mujer más bella del universo con tan solo 18 años de edad. Venciendo a nuestra hermosa Paula Andrea Betancourt, Dayanara Torres se coronó aquel año como la nueva Miss Universo.

La fecha no pasó desapercibida, ya que el pasado 21 de mayo se conmemoraron 29 años desde su velada de elección en la ciudad de México.

Lo interesante del asunto es que Dayanara no se esperaba que mientras en la cena que le organizaron sus amigos y familiares por su aniversario como reina, llegaría esta increíble sorpresa: un plato de langostas oriundo de su tierra.

Cabe resaltar que el lugar donde acudieron se llama ‘100x35, cocina con raíces’, el cual se dedica exclusivamente a exaltar la comida de Puerto Rico en los Estados Unidos.

Los acompañantes de la boricua bromearon con respecto a que la mujer “no comía nada”, teniendo en cuenta la buena porción del plato, hecho por el chef del restaurante.

Asimismo, no podían faltar flores para la reina, ya que con un inmenso ramo de girasoles, Dayanara se sintió feliz por el recuerdo que aún genera su emocionante triunfo.

Una Noche Inolvidable! Gracias @100x35.cocinaconraices por celebrarme con tanto Amor! Una cena Espectacular! @chefjimenezreyesAgradecida y Orgullosa de celebrar mi Aniversario #29 of being crowned @missuniverse 93 en #100x35cocinaconraices. Me sentí como si estuviera en mi isla... con mi música, comida y sabor, escribió la también actriz.