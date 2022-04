Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, responde si se ha vuelto a enamorar

La periodista Dayana Jaimes, viuda del cantautor vallenato Martín Elías, sorprendió a los casi dos millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al responder a través de sus historias en medio de una dinámica de preguntas y respuestas si se ha vuelto a enamorar o no y cuántas veces.

Mira también → 5 años sin Martín Elías: Rafael Santos compartió emotivo mensaje

"Yo pensaba que me había enamorado tres veces en la vida, pero la última vez me enamoré como de una mentira, entonces pienso que eso no fue amor y obviamente yo les había contado que uno se va a enamorar muchas veces, pero siempre va a haber un amor más fuerte que otro", respondió Dayana Jaimes a la pregunta de uno de sus seguidores, quien comentó que "la vida continúa".