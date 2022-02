Dayana Jaimes responde por qué ya no publica recuerdos de Martín Elías

La periodista Dayana Jaimes, viuda del cantautor vallenato Martín Elías, respondió varias preguntas de casi dos millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram a través de las historias. Uno de los cuestionamientos que más llamó la atención fue precisamente sobre el fallecido artista.

"¿Por qué no montas recuerdos de Martín?", preguntó un seguidor, a quien Dayana Jaimes le respondió que "jamás me incomodaría hablar" del cantautor. La periodista agregó que "aprovecho para explicar que los recuerdos se llevan en la mente y en el corazón".

Dayana Jaimes concluyó que "he aprendido a ser prudente con este tipo de preguntas que todo el tiempo me hacen. En muchas ocasiones me llamaron oportunista por hablar de él y en otras mala porque no lo hago. El ser humano es tan incomprensible".

Decenas de usuarios en Instagram expresaron su apoyo a la periodista a través de algunos comentarios: "para recordarlo no necesita estarlo haciendo en redes y menos para tener a las personas contentas", "solamente ella sabe lo que hay en su corazón", "totalmente de acuerdo", "tiene razón" y "ella lo recuerda a su manera" fueron algunos de los mensajes.

