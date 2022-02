Dayana Jaimes respondió a las ofensas tras condena a conductor de Martín Elías

Armando Quintero Ponce, conductor del fallecido cantante Martín Elías, fue recientemente condenado a 32 meses de prisión domiciliaria, razón por la cual Dayana Jaimes, viuda del artista, fue duramente criticada en sus redes sociales.

Si bien esta explicó que no fue ella quien se encargó de interponer una demanda en contra del conductor, sino que fue directamente la Fiscalía General de la Nación la encargada de hacer todo, varios de sus seguidores no tardaron en atacarla.

“No me puedo hacer responsable de lo que muchos piensan e imagina sobre mí y por más que intente todo el tiempo explicar la situación, muchos nunca, jamás lo comprenderán.

Agregó que quienes la critican son aquellos que no leen, no investigan y, por el contrario, hasta inventan cosas que están muy lejos de su realidad.

“Entre esas personas más me maldicen, me desean lo peor, el karma, una cosa, lo otro, Dios más me bendice”, agregó.