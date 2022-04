Dayana Jaimes respondió a curiosa crítica sobre su figura

La comunicadora Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, sorprendió a sus seguidores al revelar un particular mensaje que le llego de una seguidora.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de fanáticos, la mujer compartió un video de una parte de su rutina de ejercicio.

Sin embargo, una internauta se fijó en cómo su short biker le marcaba su parte íntima y no tardó en criticarla.

Dayana Jaimes decidió reaccionar y compartir dicho comentario con sus seguidores.

“La verdad es que a mí el mensaje no me ofendió, pero me llama mucho la atención que la vieja me escribe súper temprano. Yo soy cero exhibicionista y nada de esas cosas, yo voy al gimnasio como va cualquier persona en el mundo, no puedo ocultar mi ****, me tocaría ponerme un suéter que me llegue a la rodilla”, señaló.