Dayana Jaimes reveló cómo es su relación con los Díaz

Hace más de cinco años, que, en las vías de Colombia, al salir de un concierto musical, el cantante vallenato Martín Elías perdió la vida en un trágico accidente vial. Desde entonces muchas situaciones se han desatado entre las familias, sobre todo.

Es por eso que, pese a que pasen los años, a su viuda, la empresaria Dayana Jaimes siempre le preguntan, cómo está su vida, cómo hace con la crianza de su hija Paula, fruto del amor entre ella y el cantante, si ya tiene una nueva relación, y hasta cómo es su relación con la familia de su esposo, pues vale la pena destacar que ella se casó con el cantante y fue su última pareja.

Es por eso, que en su más reciente historias de su cuenta de Instagram, Dayana Jaimes decidió acabar con los rumores, y las mismas preguntas que al parecer siempre le hacen desde la ausencia física de su esposo, como por ejemplo su relación con la familia del artista.

Ante esta duda, Dayana Jaimes no dudó en contestar que su relación con ellos es buena, que incluso, “me hablo más con unos hermanos de Martín más que con otros, pero con todos bien”, y aseguró que cuando se ven se saludan, se llevan bien y que la relación es normal, pacífica y sin conflictos.

Incluso, su hija, Paula también aseguró que con sus tíos y miembros de la familia Díaz la relación en muy buena. Sin embargo, pese a esto, la empresaria pidió que después de cinco años de este terrible hecho que enlutó a su familia, ya paren con este tipo de preguntas que no vienen al caso y que solo buscan desestabilizar, pero que ya ha pasado mucho tiempo.

Dayana exigió respeto

“Que si Patricia, que Martincito, que la herencia, que la bonita, que la ropa de Martín, que los hermanos, ya basta”, escribió en su video publicado en su cuenta de Instagram.

Dayana Jaimes además agregó como dato curioso que, en su momento, cuando no era novia ni pareja de Martín Elías, “era fan, donde tocaba Martín ahí estaba Dayana Jaimes, pero después que me envié y me casé no iba a sus conciertos, cómo es la vida”, contó la empresaria.

Y es que vale la pena destacar que Dayana Jaimes y Martín Elías tuvieron una relación llena de mucho amor y que su inesperada muerte le afectó a toda la familia. Sin embargo, en redes sociales también se ven comentarios de personas que aseguran varias cosas de la empresaria, incluso que las preguntas que decide responder sobre Martín Elías son hechas por ella misma.