Dayana Jaimes dedicó un emotivo mensaje de amor propio a sus fans

La comunicadora Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, dedicó un emotivo mensaje a sus miles de fanáticos sobre el amor propio.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró interpretando un texto motivacional que hizo para sus admiradores.

“Hoy es un día para agradecer…

Todo pasa

Lo bueno pasa

Y lo malo también pasa”, escribió en la descripción de la publicación.

En la grabación se dejó ver desde la comodidad de su casa leyendo conmovedoras palabras.

Dayana Jaimes deja reflexivo mensaje

“Todos alguna vez fuimos amores pasajeros de trenes que no iban a ningún lado, no te sientas mal por eso, es difícil entender que vivimos en un mundo donde nadie toma las cosas en serio, donde muchos están por interés, donde hay personas con carencias emocionales que jamás podrás acceder a los estados del ser, amar, ser feliz, brillar y por eso odian a las personas con empatía y no tienen más opción que aparentar sentir y ser lo que no son viviendo una estafa emocional. Así que agradecer la gota que colmó el vaso porque era la semilla del cambio que pedías. Hoy eres bendecido o bendecida porque ya no perteneces a ese lugar donde fuiste infeliz, hoy puedes ser tú sin ocultar tu esencia”, expresó.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por su dedicatoria.

“Uffff te sobraste con ese mensaje ….. más REAL IMPOSIBLE, sobre todo en este pueblo de envidiosos", "excelente mensaje y muy real.. gracias por compartir hermosa, mil bendiciones", "qué buenas palabras", "eres grande Daya, Dios te bendiga", "me encantó", "exactamente mona", "hermosa", "tu belleza no tiene límites", "hermosa como siempre", "tan divina", "Me encanta, ¿dónde lo puedo leer? Gracias por compartir eso tan bonito", "qué mensaje más lindo y lleno de amor. Dios te bendiga", "así es mija linda tú eres una mujer valiosa", "wauuuu, gracias por tan bonito mensaje", "agradecer es lo mejor”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, Dayana continúa entreteniendo a sus miles de seguidores no solo con reflexivos mensajes sobre la vida, sino también con su estilo de vida.

Allí suele compartir parte de cómo es su día a día en el gimnasio, en el trabajo y en especial con su hija Paula, a quien cada vez que muestra se roba todas las miradas por su ternura.

Asimismo, despeja constantemente varias dudas de sus admiradores sobre su vida personal y profesional.

