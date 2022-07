Dayana Jaimes dedica motivador mensaje para hacer ejercicio

La comunicadora Dayana Jaimes dedicó un motivador mensaje a sus miles de fanáticos sobre el ejercicio.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró en el gimnasio realizando su habitual rutina de ejercicio.

Dayana Jaimes alienta a sus seguidores a cuidarse

Con dicha grabación, aprovechó para enviarles unas alentadoras palabras a quienes estén desmotivados o no entrenen.

“Más allá del talento, está el esfuerzo, las ganas,

la determinación, la convicción, el dejar atrás las excusas, el no aventar culpas, el asumir responsabilidades, y el trabajo diario con un objetivo concreto”. El tiempo y el esfuerzo es la combinación que abre cualquier puerta. Sigue avanzando y no te detengas”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde la elogiaron por su belleza y motivación.

“Con tus vídeos aunque no lo sepas me incentivaste a volver a entrenar y darlo todo! Y se que a muchas más personas le habrá pasado lo mismo!! Eres ejemplo, mujer admirable mona!!!”, “dos palabras claves convicción y determinación", "mil gracias por llenar nuestros corazones de amor y alegría todos los días te amamos gracias por inspirarnos tanto", "100 de acuerdo y el cuerpazo tuyo omg, eres una inspiración, mis amigas ya te siguen de tanto que les hablo de ti, quiero tener la misma disciplina que tú", "te admiro mucho por tu determinación y capacidad para lograr tus objetivos", "que espectáculo!! Mucha disciplina y deseo. Ya quiero yo tener esa misma disposición", "cuando veo tus videos Daya me incentivas como a volver a entrenar a darlo todo sé que hay que luchar por las metas y sueños eres una mujer guerrera hermosa y también de admirable mona", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cabe recordar que, Dayana Jaimes decidió llevar un estilo de vida más saludable luego de haber estado pasada de kilos, destacando este mensaje de cuidado en sus redes sociales, no solo por verse bien, sino también por salud.

Por ahora, la comunicadora continúa entreteniendo a sus miles de seguidores con su diverso contenido de motivación, humor y estilo de vida, con el que ha tenido gran acogida.

Además, de seguir disfrutando de su maternidad con su hija María Paula, fruto de su relación con el fallecido cantante Martín Elías.

