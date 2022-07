Dayana Jaimes reveló qué tanto le importa la edad en una relación

Dayana Jaimes ha dejado en más de una ocasión su posición sobre el amor en redes sociales, y es que, a la viuda de Martín Elías, siempre le han buscado a esa media naranja, desde que su esposo falleció. Sin embargo, ella no ha demostrado afán por esto, por lo que siempre su estado sentimental será tema de conversación.

Y es que Dayana Jaimes no ha dejado ver esas relaciones que ha tenido mucho tiempo después de la muerte de su esposo, porque si algo le destacaron siempre los seguidores de Martín Elías y hasta los mismos que ella ha hecho por su trabajo en redes sociales ha sido el respeto que ella tuvo y tiene por el papá de su hija Paula y por quien fue el amor de su vida.

Ante esto, en una dinámica de preguntas que hizo en su cuenta de Instagram, la también empresaria dejó ver su posición sobre la edad y el amor y más de uno le destacó su respuesta, pues cuando le preguntaron sobre, “¿Darías una oportunidad a alguien menor?”, ella no dudó en responder y además publicar su respuesta, “para mi es más importante la mentalidad que la edad”, acompañada de un emoji de sonrisa o locura.

Esta respuesta fue de todo el agrado de los miles de seguidores de la colombiana, pues muchos creen que en el amor no hay edad y que muchas veces esas parejas mayores aportan menos que la menores o al revés. Y aunque no dio más detalles si esto se parecía a su realidad amorosa, muchos destacaron su forma de pensar.

Dayana aún cree en el amor

Y es que vale la pena destacar que en su momento se habló de que Dayana Jaimes estaba en una relación y que se venía muy feliz, pero ella nunca dio más detalles e hizo saber tiempo después con algunas respuestas que al parecer, su corazón estaría solo nuevamente.

Incluso, hace pocas horas en su cuenta de Instagram dejó ver varias historias que revelarían su soltería, pues están dedicadas a esas personas “tibias”, que no no dan ni aportan ni reciben, y también un mensaje donde pide a sus padres que le busquen pareja, como en los tiempos de antes porque ella ya no pudo.

Todos sus seguidores estás a la espera de que llegue un buen hombre a su vida, pues ya han pasado más de cinco años desde que el artista vallenato Martín Elías perdió la vida en un trágico accidente en las vías de Colombia y desde entonces todos resaltan el amor que tuvieron como pareja, pero también esperan que ella pueda ser feliz, como lo fue en su momento con su esposo y padre de su hija.

