Darío Gómez y Lady Yuliana cantaron feliz cumpleaños a Jhonny Rivera

El cantante pereirano de música popular Jhonny Rivera emocionó a los casi 3 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar un video en el que Darío Gómez y Lady Yuliana le cantan feliz cumpleaños.

"Que el rey del despecho y Lady Yuliana me canten el cumpleaños, ufff esto no tiene precio. Muchas gracias, qué detallazo", escribió Jhonny Rivera en la publicación que superó los 14 mil me gusta y 140 comentarios en tan solo cuatro horas.

Decenas de seguidores aprovecharon la sección de los comentarios para elogiar a todos los artistas, tanto al homenajeado como a los que aparecen cantando: "te mereces lo mejor siempre", "que sean muchísimos años más llenos de grandes bendiciones", "eres un gran ser humano" y "hermosos" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de Jhonny Rivera.

El pereirano cumplió 48 años este miércoles, pues nació el 23 de febrero de 1974.

Jhonny Rivera también fue noticia recientemente por la publicación de su más reciente video musical, titulado Cómo le explico y protagonizado por la influenciadora Aida Victoria Merlano, quien derrochó mucha sensualidad durante las grabaciones.

