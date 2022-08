La cruda respuesta de Danna Paola a quienes criticaron su "extrema delgadez"

El nombre de la bella actriz y cantante mexicana Danna Paola sigue apoderándose de las tendencias internacionales, por la disparada preocupación que sembró en sus millones de fanáticos a nivel global, por la progresiva y según muchos "extrema delgadez" que viene presentando, desde hace varios meses, al parecer, como consecuencia a las críticas y hasta pérdidas de contrato que sufrió, por según las etiquetas, tener unos kilitos de más.

Te puede interesar: Danna Paola presenta “Xt4s1s” y muestra su lado más atrevido

Ahora y con varios kilos menos, la mujer tiene muy preocupados a los internautas y como muestra de ello están sus más recientes publicaciones donde se le puede ver muy delgada para el juicio de muchos, y esto ha hecho que reciba cientos de comentarios donde le hacen varios llamados de atención respecto a su físico y salud.

“Sieeeeee ya estas muy flaca, debes parar”, “eres hermosa!! Y me caes súper. Pero ya no bajes de peso, no te ves sana y puedes llegar a tener problemas alimenticios”, “te amo te amo mucho. Pero me preocupa que te vez muy delgadita. Te vez más maravillosa un poco más llenita. No hate. I love you”, “cuando los dientes se te ven más grande que tu cara, cuidado!! ¡Ya debes de empezar a comer!”, fueron parte de los varios mensajes que recibió en su más reciente publicación de su cuenta de Instagram.

Puedes leer: Las fotos de Danna Paola que preocupan a sus fanáticos

Periodistas criticaron a Danna Paola y así se defendió

por si fuera poco, estos comentarios trascendieron las plataformas digitales y en su más reciente rueda de prensa, donde se disponía a revelar detalles sobre su nuevo sencillo, varios periodistas la bombardearon con interrogantes sobre su vida personal, sobre su salud y hasta de su aspecto físico. Como era de esperarse, Danna no se quedó callada y se defendió sobre los comentarios.

Danna, sabemos que eres una mujer súper talentosa, eres una artista que se ha ganado su lugar por su música, por su arte, por su actuación, eso lo tenemos clarísimo, pero también depronto hay gente que señala la forma en la que luces, ¿te merece algún comentario todo lo que se dice? ¿estás cómoda con tu físico?

Ante esto, Dana le dejó claro que actualmente ella se siente más sexy que nunca y que contrario a lo que muchos creen, es ahora cuando mejor se siente y cuando menos le importa lo que los demás opinen sobre ella y sobre su físico, porque está en un punto profesional y personal donde está segura de lo que ella es, como artista y como persona.

Por si fuera poco, otra periodista volvió a indagar sobre el mismo tema físico y se atrevió a indagar más puntualmente, sobre su estado de salud, haciendo alusión a que muchos no la ven sana. A esto, Dana volvió a dejar claro que no le importa lo que otros piensen porque ella se siente plena y así mismo lo transmite con su música, sus bailes y el crecimiento que sigue teniendo.

Lee también: Luisa Fernanda W recreó look de Danna Paola y así fue el resultado