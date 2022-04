Las tiernas fotos que publicó Danielle Arciniegas de sus dos hijas

Danielle Arciniegas, la bellísima actriz y modelos colombiana les heredó su belleza a sus dos pequeñas hijas y así lo ha demostrado en sus redes sociales, pues no duda en publicar las fotos más hermosas que tiene de ellas.

En esta oportunidad, la también esposa de DIM de Piso 21, jurado de ‘Factor X’; subió una publicación de cada una de sus hijas a su cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores.

Además, en cada uno de los posts, hace una hermosa presentación de cada una de ellas para que sus seguidores las conozcan aún más y se llenen de su ternura.

“Hola a todos soy Ella la mayor de dos hermanitas, aunque sigo siendo una pequeña. Soy nobleza lo cual significa mi nombre, también soy apasionada por las cosas que amo. Me encanta interpretar personajes y bailar, siempre tengo una sonrisa y una palabra sabia Para ti. Doy los besos más tiernos del mundo. Mi comida favorita es el maduro y aguacate. Y siempre estoy pendiente de los demás, si alguien no está bien me doy cuenta en mi cortica edad y hago todo para que lo esté. Ah y todas las noches le pido a Dios por la salud, Roma y por el ser más importante en mi vida: yo” escribió la actriz de su bebé mayor.

Por parte de Roma, no sólo destacó que es la menor de la casa, sino que es muy amorosa, le encanta dormir y que, por supuesto, la consientan.

“Soy Roma. La pequeñita de la casa, la traviesa. Soy exageradamente amorosa y decidida, me gusta dar abrazos muy duros. Analizó todos tus movimientos. Me encanta el maduro y el brócoli. Y arruncharme es uno de mis planes favoritos. Aún no hablo mucho, pero canto todo y con mis gestos y ojitos me hago entender. Soy dormilona y muy consentida. Dicen que tengo una sonrisa pícara y creo que tienen razón. Me gozo cada segundo de mí cortica vida. Ah y tengo unos rulos bien cool como dice mi hermana Ella, la cual amo con todo mi [Emoji de corazón]”.