Danielle Arciniegas agradece su etapa como mamá

La actriz y modelo colombiana, Danielle Arciniegas, tiene dos bellas hijas con el integrante de ‘Piso 21’, David Escobar. Es por esta bella familia que ha formado, que Danielle quiso compartir con sus seguidores lo agradecida que está por ser mamá.

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores, la actriz subió una enternecedora foto abrazando a sus dos bebés y, en la descripción del post, explicó que esas niñas han sido el regalo más grande que ha recibido.

“Mis tesoros, mis amores, mis retos, mis más grandes miedos, mis niñas, mis vidas, mi todo. ME DICEN MAMÁ. Hoy empiezo a celebrarme cómo mamá y celebro tener a dos seres de una ternura y nobleza única, que se me han robado mi alma y corazón para siempre. No sé qué va después de un TE AMO, pero eso lo que siento por Uds. #ELLAMOR” escribió la artista.