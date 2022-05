"Has sido mi motor": Daniella Álvarez le dedica amoroso mensaje a su mamá

Este fin de semana se celebró el Día de la Madre no solamente en Colombia sino en varios países del mundo, por eso varias celebridades aprovecharon las redes sociales para dedicarles un emotivo mensaje a la mujer que les dio la vida, y las han apoyado en sus luchas personales, una de ellas fue Daniella Álvarez.

La talentosa modelo y presentadora publicó dos fotografías, en su cuenta oficial de Instagram, en las que ellas aparecen sentadas en un puff, muy sonrientes abrazándose y protagonizando una maternal toma en la que Zandra, le da un beso en la frente a Daniella.

Al hacer la publicación, Daniella Álvarez escribió un mensaje agradecimiento a su mamá, afirmando que ella ha sido el impulso “para lograr lo imposible”, en los momentos más difíciles, además recordó que el momento más difícil de su vida ella estaba ahí cuidándola, dándole toda su energía y optimismo.

Más adelante la presentadora, a quien en el 2020 le amputaron una de sus piernas debido a una isquemia, aseguró que su mamá quizás no lo sepa, pero que ella ha sido el motor para alcanzar varias metas ya que el impulso lo recibe cada vez que su mamá sonríe orgullosa, además también agradeció por cómo ella es como persona y por la gran labor que ha hecho con ella y con sus hermanos.

“Gracias madre mía por ser como eres, con lo bueno y con lo no tan Bueno, eres perfecta para mí. Gracias por haberlo darlo todo por mis hermanos y por mí, por haber trabajado incansablemente por nosotros así no quedará nada para ti, tantas cosas que has hecho por nosotros nos han enseñado el amor más puro y más eterno que existe a través de ti ¡Gracias mami! ¡Celebro tu vida todos los días! TE AMO Zandra Vásquez”, agregó Daniella Álvarez.