Daniela Salazar y Simón, confirmaron que serán padres

Desde hace varias semans, se hizo latente un rumor que la creadora de contenido Daniela Salazar estaba embarazada. Así lo filtró un internautas, que aseguró que la influencer, había asistido al hospital donde trabajaba su hermana y donde la confirmación del embarazo era verídica.

Sin embargo, la antioqueña seguía con su cuerpazo delgado sin levantar sospechas y los contenidos que colgaban tampoco levantaban dudas al respecto. Sin embargo y de manera sorpresiva, sorprendieron en las últimas horas al compartir un emotivo Reel, donde dieron a concoer públicamente la noticia.

Este anuncio vino acompañado de un carrete de fotografías juntos, que finalizó con la ecografía de su bebé, misma que según lo confirmó Dani en sus historias, estaba loca por compartir.

"Se me iba a explotar el corazón por contarles esta noticia! que me ha sacudido como no tienen idea, el alma, el corazón y la vida entera". También agradeció por tantos mensajes de amor.