Daniela Ospina y su novio se grabaron cocinando y enamoraron a sus seguidores

Hace pocos días, el novio de la empresaria Daniela Ospina, Gabriel Coronel, decidió preguntarles a sus seguidores, de dónde era la arepa venezolana.

En la encuesta, sus seguidores le dijeron que era colombiana, por lo que hasta Daniela no dudó en hacer chiste del resultado de la misma. Pero, Gabriel no dudó luego en demostrar de una forma mejor que no era así, ya que él es venezolano.

Por eso, se le ocurrió una idea mejor, y mostró en sus redes sociales un romántico video, donde aparece cocinando unas arepas venezolanas, con una receta muy de su país, pero no lo hace solo, sino en compañía de su novia, Daniela Ospina, quien lo ayuda con el guiso de esta receta y además tienen un romántico momento juntos donde se besan mientras siguen la preparación.

El resultado final, son arepas con pollo, aguacate una salsa especial y queso, pero además el final de este, él resalta que la arepa es venezolana, y de fondo de escucha la voz de Daniela Ospina recordándole que no, que es de su país, Colombia.

El video tiene cientos de reproducciones y comentarios donde también las opiniones se dividen, pues muchos aseguran que sin duda es venezolana, mucho más con esa receta de la famosa “reina pepiada”, originaria de su país, pero hay quienes dicen que la arepa colombiana es mucho mejor.

Esto no ha sido de malos entendidos entre la pareja, por el contrario, Daniela Ospina y su pareja, el actor Gabriel Coronel se ven cada día más felices y sólidos en su relación y en todos los momentos que comparten juntos. Además, se nota que se comprenden bien y que, de esas dudas, solo puede generase contenido gracioso.

