Daniela Ospina mostró con orgullo cómo su hija la ayuda en su empresa

No es la primera vez que Daniela Ospina posa con su hija, la pequeña Salomé y esta se roba las miradas. Y es que la niña siempre ha estado en los ojos de sus miles de seguidores, los de sus padres, y además con el tiempo, su talento nato ha hecho que todos la admiren mucho.

Y eso pasó en el más reciente video de su cuenta de Instagram, donde se puede ver a madre e hija en un momento muy especial. Y es que Daniela Ospina tiene una empresa muy importante con reconocimiento internacional y pese a que tiene un gran equipo de trabajo, su hija hace parte de esas manos que la ayudan y eso la llena mucho de orgullo.

Salomé aparece en el video no solo combinada en look con su mamá sino también ayudando en el gran evento donde su mamá hacía parte, estaba colaborando, llevando productos, haciendo fotos, poniendo cosas en su lugar, pero también haciendo parte de toda la gestión y colaboración de su mamá.

A esto, Daniela Ospina le dejó un mensaje muy especial a su hija donde aseguró que este trabajo de lograr sus sueños no era solo de ella, sino de las dos y eso la ponía muy orgullosa.

“Luchando juntas por nuestros sueños. ¡¡Siempre de la mano!! El ejemplo es la mejor manera de enseñar”, expresó en su cuenta de Instagram la también modelo y deportista colombiana.

Y los comentarios no se hicieron espera, primero para Daniela Ospina quien demostró que su hija no es solo eso, sino su mejor amiga y su ejemplo, pero también quiere que ella aprenda a ganarse las cosas, a lograr grandes cosas. Y luego Salomé quien se dejó ver como una niña entregada y siendo el apoyo de su mamá, pero además muy colaboradora y eso hizo que muchos no dejaran de halagarla.

“Son un ejemplo las dos”, “se ven hermosas juntas y en equipo”, “el mejor equipo de las madres siempre serán sus hijos”, “qué bello ejemplo, Dani”, “Salomé es maravillosa, sigan así con esa niña”, expresaron varios mientras que su abuela, y madre del jugador colombiano, James Rodríguez dejó saber con emojis lo feliz que estaba de verlas trabajando juntas.

El amor también es apoyo

Daniela Ospina se ha dejado ver muy feliz con su nuevo amor, el actor venezolano Gabriel Coronel y aunque comparte muy poco contenido con él en sus redes sociales, en varias ocasiones ella ha dicho que eso no define su amor y la solidez de su relación.

Sin embargo, sí ha dejado ver que han compartido momentos en familia y que la relación entre él y la pequeña Salomé es de las mejores, por eso también muchos consideran que ella está feliz y estable porque que los hijos quieran a la pareja genera esa comodidad.