La respuesta de Daniela Ospina a uno de sus seguidores sobre cómo se siente

Daniela Ospina, la empresaria y hermana del futbolista David Ospina, frecuentemente comparte momentos de su vida y sus espectaculares atuendos, cautivando a seguidores con su estilo y belleza.

La modelo suele dedicar espacios en sus redes sociales para interactuar con ellos y responder inquietudes sobre su vida o su trabajo, recientemente a través de sus historias, mediante la dinámica de caja de preguntas posteó “una pregunta por aquí” por su puesto sus seguidores no dejan pasar el espacio para hacerle preguntas que resuelvan sus inquietudes.

En este caso una en particular que decía:

A esta pregunta la empresaria respondió:

Me siento muy completa hoy en día, pero creo que esa es la vida, ir construyendo poco a poco esa persona que quieres ser. No hay una construcción completa, es ir encajando poco a poco todas las fichas con mucho amor.

Mas adelante otro seguidor le preguntó por su hermano, el futbolista David Ospina, dado que no ha vuelto a compartir imágenes con él, le preguntaron:

La empresaria no pasó por alto la pregunta y respondió:

Finalizó la empresaria, con carisma y agradecimiento hacia sus seguidores.

Y es que recientemente la modelo, ha compartido mensajes de reflexión y crecimiento sobre su vida, así lo dejó ver en publicaciones anteriores:

He aprendido mucho de cada proceso en la vida, quizás algunos me han dolido y otros se me han hecho más fácil, pero lo que si estoy segura es que me han ayudado a mejorar como ser humano, muchas veces nos aferramos a situaciones o cosas solo por 'aparentar' cuando al final lo que debemos hacer es Afrontar