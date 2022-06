Novio de Daniela Ospina reveló la fecha en que se convertirán en padres

Todo indica que el amor entre la empresaria, Daniela Ospina y el actor venezolano, Gabriel Coronel está en su mejor momento, pues ambos han dejado ver esas muestras de amor que sienten el uno por el otro, pero también ese apoyo y proyectos que esperan se cumplan a corto plazo.

Y sí, todo parece ser a corto plazo porque el actor Gabriel Coronel decidió responde preguntas en su cuenta de Instagram de sus cientos de seguidores, y hubo una que destacó porque no solo fue para él, sino también para Daniela Ospina, quien sería la protagonista de esta decisión.

Un seguidor decidió preguntarles, cuándo se convertirían en padres, a lo que él no dudó en mostrar a su novia y que fuera la empresaria la que decidiera sobre este paso tan importante para ambos. Daniela al mostrarse en el video, le preguntó su ese cuestionamiento era de su red social, era él quien debía responder cuándo se convertirían en padres.

Por eso, Gabriel Coronel no dudó en decir que “este año”, con mucha certeza y luego, se pudo ver a Daniela Ospina sonriendo a carcajadas por su respuesta. Esto generó comentarios de todo tipo, pues muchos creen que ella decidió no responder porque es la mejor manera de no comprometerse, pero también consideraron que no esperaba esa pregunta y que su risa fue nerviosa. Y es que Daniela Ospina no hizo ningún comentario más allá de sus risas, y su pareja se encargó de asegurar que este año es el tiempo indicado para dar ese paso.

Una unión especial

Otros de los comentarios que recibió el video de la pareja es que quizás ella no se esperaba la respuesta de su novio, y que al mismo tiempo habla de la solidez que hay en la relación y todos los planes que él tiene para ambos en esta relación donde posiblemente antes del bebé, deberá haber algún compromiso o quizás una boda.

Lo cierto es que hasta ahora ninguno de los dos ha extendido el tema en redes sociales, pero sí se ven muy felices juntos. Aunque también vale la pena destacar que Daniela Ospina ha sido criticada por la muestra de amor que ha tenido con su novio, que para muchos es como si él diera más que ella. A esto ella ha respondido que a la única persona que necesita hacer feliz y saber que lo está haciendo es a él.