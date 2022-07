Daniela Ospina publicó foto con su papá tras tres años de su fallecimiento

Han pasado ya tres largos años, desde que una parte de la vida de la empresaria Daniela Ospina se fue con el hombre de su vida, su padre. Y desde entonces, cada año, incluso en cada oportunidad que puede, comparte un poco de ese dolor que sigue con ella, porque sin duda es una herida de no cerrar.

Daniela Ospina decidió esta vez mostrar a su papá junto a ella en un abrazo eterno sacado de una fotografía de su infancia donde aparece junto a él siendo inmensamente felices. Pero no solo eso, sino que acompañó la foto con un emotivo texto donde dejó claro que pese a los tres años que ya han pasado, es imposible no extrañarlo.

“¿Y si aún me abrazaras? Seguimos en el proceso de entender el pa qué de cada situación, pero no te niego que ha sido el proceso más difícil de mi vida. Chacho, te amo demasiado, hace tres años te convertiste en un ángel, sé que me cuidas, pero te extraño demasiado”, fueron las palabras de Daniela Ospina dedicadas a su padre, y al mismo tiempo una revelación de sus sentimientos.

Y es que, pese a que la también modelo se ha dejado ver muy feliz, disfrutando de muchos paisajes alrededor del mundo y que no lo hace sola, sino en compañía de su hija Salomé y también de su gran amor, el cantante y actor venezolano, Gabriel Coronel, en un día como hoy, la tristeza es imposible evitarla.

Empezar de nuevo

Daniela Ospina se ha mostrado muy feliz pese a las adversidades, y aunque muchas veces también ha dejado ver esos momentos que la llenan de tristeza, en las últimas semanas ha disfrutado de países como Venezuela y México en compañía de su familia.

Salomé, su hija y mejor compañía se ha robado todas las miradas en sus redes porque junto a ella se está divirtiendo y también conociendo, pero además de ella lo hace con su gran amor, con el que aunque publica muy pocas actividades y momentos juntos, se han dejado ver muy felices y estables en su relación.

Y pese a que Daniela Ospina ha sido muy comentada por eso, pues a más de uno le parece que no comparte momentos en redes con su novio, ella ha dejado claro que lo que importa es lo que vive con él, no por medio de las redes sociales.

