Daniela Ospina se dejó ver cautivada por el sobrino de su novio.

La relación de la empresaria Daniela Ospina y su novio el cantante y actor venezolano Gabriel Coronel está en su mejor momento, y para muestra las publicaciones más recientes de ambos, donde se han dejado ver muy felices, pero también compartiendo momentos desde el amor: fotos, entrevistas, viajes, etc.

Y además de esto las celebraciones en familia, por ejemplo, los cumpleaños de los seres queridos y especiales para ambos, como lo son sus hijos. Y es que vale la pena destacar que Gabriel Coronel, al igual que Daniela Ospina tiene un sobrino de la misma edad o contemporáneo con la pequeña Salomé.

El pequeño Samuel cumplió años y Daniela Ospina no quiso pasar por alto ese día tan especial no solo para él, sino también para su novio, y el resto de la familia con quien la pasaron en varias celebraciones muy tranquilas y sencillas, pero muy felices.

En las imágenes que compartió la empresaria se pudo ver que el pequeño Samuel compartió el día junto a Daniela Ospina, pero también con su tío Gabriel Coronel y la pequeña Salomé, con quien se pudo ver muy felices en diferentes lugares y en todos recibiendo tortas de cumpleaños y cantándole, celebrando su vida.

Una familia sólida

Y es que la relación entre ellos se ve sólida, y con la compañía de sus familiares se ve que tiene una buena estabilidad “familiar”, pese a que en varias ocasiones el cantante ha dejado saber que quisiera ser padre, incluso, en su momento dejó saber que este año pasaría de todo, pues la paternidad es un sueño que pareciera Gabriel Coronel quiere vivir, y hacerlo junto a su novia Daniela Ospina.

Por su parte, ella ha dejado claro que no ha recibido anillo de compromiso, pero que sì está muy feliz con su pareja, viviendo cada día, apoyándose en sus proyectos y empresas y siendo muy felices, por ahora con la compañía de sus hijos. Pero también, Daniels Ospina ha dejado saber que no pierde la ilusión de volver a tener “otro angelito”, para referirse a tener otro hijo, aunque no dijo en qué momento de su vida.

Lo cierto es que, en la actualidad, ambos están disfrutando de sus proyectos, de sus trabajos y sobre todo de sus momentos en pareja y en familia, que para ambos son sumamente importante para consolidar su relación que se ve que está en un gran momento.