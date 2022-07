“Mucho flow”, Daniela Ospina posa con su hija Salomé y las llenan de elogios

La empresaria Daniela Ospina derritió de ternura a miles de sus fanáticos tras dedicar amorosa publicación a su hija Salomé Rodríguez.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, la modelo compartió un carrusel con varias fotografías junto a su pequeña.

En las instantáneas se mostró posando en compañía de la niña luciendo ropa deportiva, realizando diversas poses.

Allí aprovechó para revelar que los mejores años de su vida han sido los ha compartido con su hija, pues gracias a ella ha aprendido grandes cosas.

“Si me preguntaras cuál ha sido el mejor año de mi vida la respuesta sería: los que he pasado a tu lado. Me has curado, me has llenado de sonrisas, aprendizajes y sobre todo de amor tan infinito y puro”, escribió en la descripción de la publicación.